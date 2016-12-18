Разработка приложения Андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт14 заявок201 просмотр

Требуется написать приложение Android, разработка дизайна и красивости не требуются.

Функционал

1. Авторизация

2. Страница Свободные заказы.

возможность взять заказ (назначив время)

2. Страница Назначенные заказы.

просмотр заказов, установка статуса (выполнил, отменен, отказ)

3. Страница Выполненные заказы.

просмотр с фильтром по дням

4. Страница аккаунта.

личные данные, смена пароля

Также нужны push уведомления.

Android
8 лет назад
gallaam
Амир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров