Приложение для ios и android (социальная сеть)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок187 просмотров

Необходимо написать приложение для смартфонов и планшетов на операционной системе ios и android.

Приложение - социальная сеть.

AndroidiOS
8 лет назад
guest_14822432523175
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров