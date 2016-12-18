Нужен программист, который имеет опыт работы с приложением stalker tv на андроиде. Необходимо настроить данное приложение на сервере. Детали, бюджет, сроки обсудим лично с исполнителем.
Приложение для ios и android (социальная сеть)
Необходимо написать приложение для смартфонов и планшетов на операционной системе ios и android.
Приложение - социальная сеть.
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