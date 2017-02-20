50 кроссплатформенных одинаковых мобильных приложений

Есть 50 интернет магазинов, товар на них одинаковый

Требуется массовое создание 50 кроссплатформенных мобильных приложений, различающихся

- Логотипом

- Названием

- может быть цветом

В чем они одинаковы - это в том, что в webview приложение показывает сам сайт (один из 50) И купить соответственно товар можно покупать через него.

Ну и чтоб в аналитике видно было что этот заказ - сделан с моб приложения.

Также нужно иметь возможность отправлять пуш сообщения и собирать данные установивших

Также потребуется инструкция по самостоятельному созданию такого приложения (чтобы не дергать вас как разработчика) и по возможности - описание процедуры публикации.

Типа - вот сюда вставляем адрес сайта, нажимаем такие и такие кнопки - полученное заливаем сюда и подаем заявку (я утрирую)