Нужно реализовать мобильное приложение для Фотобанка. Приложение нацелено на то, чтобы любой нуждающийся смог найти фотографии, удовлетворяющие его потребностям, а затем купить их. После покупки фотографию можно скачать на телефон или "отправить" в какое-либо ...
50 кроссплатформенных одинаковых мобильных приложений
Есть 50 интернет магазинов, товар на них одинаковый
Требуется массовое создание 50 кроссплатформенных мобильных приложений, различающихся
- Логотипом
- Названием
- может быть цветом
В чем они одинаковы - это в том, что в webview приложение показывает сам сайт (один из 50) И купить соответственно товар можно покупать через него.
Ну и чтоб в аналитике видно было что этот заказ - сделан с моб приложения.
Также нужно иметь возможность отправлять пуш сообщения и собирать данные установивших
Также потребуется инструкция по самостоятельному созданию такого приложения (чтобы не дергать вас как разработчика) и по возможности - описание процедуры публикации.
Типа - вот сюда вставляем адрес сайта, нажимаем такие и такие кнопки - полученное заливаем сюда и подаем заявку (я утрирую)
Выбранный исполнитель
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