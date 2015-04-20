Есть сайт - https://cutt.ly/0aMj0zL Требуется создать его копию. Дизайн такой же, функционал такой же. Админпанель должна включать все стандартные элементы по управлению (добавление, изменение, удаление всех имеющихся на сайте слов, примеров использования слов, страниц, блоков информации, юзеров ...
Привет. Меня зовут Рауф.
Я немного знаком с программами веб-дизайна, умею устанавливать, настраивать и работать с различными CMS - это может быть удобно для фрилансера при нашей работе с ним. Могу также самостоятельно редактировать html-файлы.
Поскольку преимущественная часть заказов моих сайтов является на азербайджанском языке (UTF-8), то фрилансер всегда рисует диз с русскими словами, а я затем их самостоятельно заменяю через админку цмс или в хтмл-е. Если текст находится на картинке, то это уже работа фрилансера. Шрифты и тексты всегда предоставляются.
ВНИМАНИЕ: Оплату я всегда гарантирую. Оплачиваю по Webmoney. Произвожу оплату я полностью. Бывают задержки в процессе перевода денег, но перевод гарантируется на все 100 %.
До сегодняшнего дня не было случая чтобы с моей стороны фрилансеру не был оплачен его труд.
ТРЕБОВАНИЯ К ФРИЛАНСЕРУ в каждом проекте:
Преимущественный онлайн, четкость понимания, оперативность, ответственность.
Больше 6-х месяцев в сервисе + наличие хотя бы 7-10 положительных отзывов.
ПО ПОВОДУ ПРЕДОПЛАТЫ:
Предоплату не делаю. Никогда. Всегда работаю по принципу "Сделал работу - получил бабло". Тех, кто без предоплаты работать не согласен просьба не отвечать в моих проектах.
Желаю всем успехов!
ЛИЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ СПИСОК ФРИЛАНСЕРОВ:
1) Иванов Александр (qwerti_ru) - www.qwerti.ru - редкостно упрямый и тупой человек. Качество работы минимум, по срокам задерживал проект на 2 месяца
2) Швец Юрий (JuraShvec) - менеджер, который не в ладах с рассчетами и понятиями о сроках.
3) Юрковец Дмитрий (YurkovetsD) - безответственный фрилансер. Пропал во время работы над проектом
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
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- $50
Добрый день! Нужно сделать несколько правок на сайте с Danneo CMS - требуется фрилансер имеющий опыт работы с оной. Без предоплаты, оплата по завершению работ посредством Western Union или Webmoney - на ваше усмотрение. Правки по сайту все ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт-визитка компании по продаже автомобилей. У компании три разных категории авто: классика, стандарт и люкс. Для каждого вида нужно сделать каталог с уникальный дизайн, передающим специфику продукта. Подробное описание и примеры смотрите в прикрепленном файлеДизайн сайтов53 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайт визитка для компании по продаже автомобилей. Хостинги на linux, писать нужно на PHP, использовать стандартный CMS (предпочтительно Wordpress). Все опции стандартные: добавлять/удалять новые страницы, добавлять/редактировать/удалять текст и фотографии. Подробности (структура сайта, наполнение, нюансы) смотрите ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно с RIP 2-х шаблонов с темплейт монстра и залить на хостинг привязать в Вордпрессу,. 1) https://www.templatemonster.com/ru/demo/64211.html 2) https://www.templatemonster.com/ru/demo/66518.htmlВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется создать Android/iOS приложения для сайта www.akupas.com Контент и фукнкционал такой же как у сайта. Cайт сделан на WordPress. Можно упростить дизайн.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется установленный ISPconfig 3 на Ubuntu 13.04. Почта перестала ходить, даже внутри домена. Перегрузил сервер/postfix. Нужно устранить проблему с почтой, проверить конфиги и т.п. Если надо сбекапить правильные настройки и т.п.Системное администрирование15 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть уже сделанное простенькое оффлайн приложение для iPad - меню ресторана. Выполнено через функцию UiWebView и с локальными HTML страницами. Все работает отлично, но через определённое время, программа перестаёт работать и не открывается. Возможно дело ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется установленный ISPconfig 3 на Ubuntu 13.04. В пятницу почта перестала ходить. Перегрузил сервер, ISPconfig не стал запускатся. Вручную рестартанули мускулы и апач -запустился, но почта все равно не ходит. Нужно оперативно решить проблему.Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Смотрим в аттачмент Сроки - ASAP Бюджет - не больше 20 $Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеется шаблон с темплейтмонстра - http://qoo.by/9vQ. Надо его привязать к Вордпрессу и внести изменения, которые описаны в прикрепленном файлике. Сроки - 7-8 дней. Оплата разом, без предоплаты. Цены - предлагайте свои. Могу ответить на все вопросы в скайпе, но ...Завершен8 лет назад
Имеется два сервера, на которых установлен XAMPP. На первом сервере установлена программа, которая использует БД на MySQL. Обьем БД в формате sql ~ 320 Мб, в другом варианте экспорта 1,3 Гб. Надо перенести базу с ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Написать две статьи. Описание есть.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем привет! Имеется сайт на Джумле (ссылка - http://bit.ly/1I6mvHU), у которого дизайн (шаблон испорчен - возможно из-за вируса). Вирус был удален, но дизайн не восстановился. Дизайн есть только в psd (скриншот) 1) http://s32-temporary-files.radikal.ru/5771084205b74263b6d8fa06b9380032/-929206895.jpg 2) http://s38-temporary-files.radikal.ru/1a19396eed3a4d6895b8250154daad51/-929206895.jpg Требуется восстановить внешний вид сайта ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть шаблон купленный и установленный техсаппортом ТемплейтМонстра. Надо на данном сайте внести некоторые изменения. Сайт - http://bit.ly/1GPgO2F Изменения: 1) Тут (http://prntscr.com/6ols9o) - заменить на скрипт, прокручивающий слева направо видеоролики от Ютуб. При клике переход на страницу с ...Завершен9 лет назад
Есть несколько правок, которые нужно внести на сайте. К сожалению не сильно дружу с ModX - потому нуждаюсь в помощи. Ссылку на сайт и список правок можно получить в личке. Скайп так же доступен. Исполнителя выберу ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется несколько текстов по недвижимости, объемом 1000-1200 каждый. Подробности выданы исполнителю.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Надо внести изменение в существующую статью. А именно добавить в ней некоторые моменты про строительный комплекс. Сроки - ASAP. Оплата - сразу после сдачи работы, никакой предоплаты. За деталями в скайп. Требование к исполнителям - хотя 5 отзывов и ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад
На сайт попал вирус. Возможно и на хостинг - точно не знаю, ибо в первый раз такое. На хостинге движок на DLE. На хостинге всего 1 сайт. После завершения работ надо будет сделать бекап. Жду ваши ...Системное программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад