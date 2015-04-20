Привет. Меня зовут Рауф.

Я немного знаком с программами веб-дизайна, умею устанавливать, настраивать и работать с различными CMS - это может быть удобно для фрилансера при нашей работе с ним. Могу также самостоятельно редактировать html-файлы.

Поскольку преимущественная часть заказов моих сайтов является на азербайджанском языке (UTF-8), то фрилансер всегда рисует диз с русскими словами, а я затем их самостоятельно заменяю через админку цмс или в хтмл-е. Если текст находится на картинке, то это уже работа фрилансера. Шрифты и тексты всегда предоставляются.

ВНИМАНИЕ: Оплату я всегда гарантирую. Оплачиваю по Webmoney. Произвожу оплату я полностью. Бывают задержки в процессе перевода денег, но перевод гарантируется на все 100 %.

До сегодняшнего дня не было случая чтобы с моей стороны фрилансеру не был оплачен его труд.

ТРЕБОВАНИЯ К ФРИЛАНСЕРУ в каждом проекте:

Преимущественный онлайн, четкость понимания, оперативность, ответственность.

Больше 6-х месяцев в сервисе + наличие хотя бы 7-10 положительных отзывов.

ПО ПОВОДУ ПРЕДОПЛАТЫ:

Предоплату не делаю. Никогда. Всегда работаю по принципу "Сделал работу - получил бабло". Тех, кто без предоплаты работать не согласен просьба не отвечать в моих проектах.

Желаю всем успехов!

ЛИЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ СПИСОК ФРИЛАНСЕРОВ:

1) Иванов Александр (qwerti_ru) - www.qwerti.ru - редкостно упрямый и тупой человек. Качество работы минимум, по срокам задерживал проект на 2 месяца

2) Швец Юрий (JuraShvec) - менеджер, который не в ладах с рассчетами и понятиями о сроках.

3) Юрковец Дмитрий (YurkovetsD) - безответственный фрилансер. Пропал во время работы над проектом