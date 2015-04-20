Metrix

Рауф Metrix

 
43 годаАзербайджан/Баку
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

Привет. Меня зовут Рауф.

Я немного знаком с программами веб-дизайна, умею устанавливать, настраивать и работать с различными CMS - это может быть удобно для фрилансера при нашей работе с ним. Могу также самостоятельно редактировать html-файлы.

Поскольку преимущественная часть заказов моих сайтов является на азербайджанском языке (UTF-8), то фрилансер всегда рисует диз с русскими словами, а я затем их самостоятельно заменяю через админку цмс или в хтмл-е. Если текст находится на картинке, то это уже работа фрилансера. Шрифты и тексты всегда предоставляются.

ВНИМАНИЕ: Оплату я всегда гарантирую. Оплачиваю по Webmoney. Произвожу оплату я полностью. Бывают задержки в процессе перевода денег, но перевод гарантируется на все 100 %.

До сегодняшнего дня не было случая чтобы с моей стороны фрилансеру не был оплачен его труд.

ТРЕБОВАНИЯ К ФРИЛАНСЕРУ в каждом проекте:

Преимущественный онлайн, четкость понимания, оперативность, ответственность.

Больше 6-х месяцев в сервисе + наличие хотя бы 7-10 положительных отзывов.

ПО ПОВОДУ ПРЕДОПЛАТЫ:

Предоплату не делаю. Никогда. Всегда работаю по принципу "Сделал работу - получил бабло". Тех, кто без предоплаты работать не согласен просьба не отвечать в моих проектах.

Желаю всем успехов!

ЛИЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ СПИСОК ФРИЛАНСЕРОВ:

1) Иванов Александр (qwerti_ru) - www.qwerti.ru - редкостно упрямый и тупой человек. Качество работы минимум, по срокам задерживал проект на 2 месяца

2) Швец Юрий (JuraShvec) - менеджер, который не в ладах с рассчетами и понятиями о сроках.

3) Юрковец Дмитрий (YurkovetsD) - безответственный фрилансер. Пропал во время работы над проектом

HTML
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать сайт на примере существующего

    Есть сайт - https://cutt.ly/0aMj0zL Требуется создать его копию. Дизайн такой же, функционал такой же. Админпанель должна включать все стандартные элементы по управлению (добавление, изменение, удаление всех имеющихся на сайте слов, примеров использования слов, страниц, блоков информации, юзеров ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 2 мелких изменения на сайте (Drupal CMS 7.34)

    1) Исправить ошибку (а не скрыть), появившуюся после обновления движка - https://prnt.sc/q35zo6 + https://prnt.sc/q363io 2) Добавить карусель логотипов - элемент, который крутит логотипы - (пример - https://prnt.sc/q361xw). Можно со стрелками влево и вправо. Всё. Оплата Вестерн Юнион (может быть вебманя). ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать правки на сайте с Danneo CMS

    $50

    Добрый день! Нужно сделать несколько правок на сайте с Danneo CMS - требуется фрилансер имеющий опыт работы с оной. Без предоплаты, оплата по завершению работ посредством Western Union или Webmoney - на ваше усмотрение. Правки по сайту все ...

    Правки на сайт
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Сайт-визитка компании по продаже автомобилей. У компании три разных категории авто: классика, стандарт и люкс. Для каждого вида нужно сделать  каталог с уникальный дизайн, передающим специфику продукта. Подробное описание и примеры смотрите в прикрепленном файле

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программист для создания сайта-визитки

    Сайт визитка для компании по продаже автомобилей. Хостинги на linux, писать нужно на PHP, использовать стандартный CMS (предпочтительно Wordpress). Все опции стандартные: добавлять/удалять новые страницы, добавлять/редактировать/удалять текст и фотографии.  Подробности (структура сайта, наполнение, нюансы) смотрите ...

    PHPWordPressLinux
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проблема с Postfix

    Имеется установленный ISPconfig 3 на Ubuntu 13.04. Почта перестала ходить, даже внутри домена. Перегрузил сервер/postfix.   Нужно устранить проблему с почтой, проверить конфиги и т.п.  Если надо сбекапить правильные настройки и т.п.

    UbuntuPostfix
    Системное администрирование15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подправить готовое приложение для iPad на X-Code

    Есть уже сделанное простенькое оффлайн  приложение для iPad -  меню ресторана.  Выполнено через функцию UiWebView и с локальными HTML страницами.  Все работает отлично,  но через определённое время, программа перестаёт работать и не открывается. Возможно дело ...

    HTML
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проблема с почтой на ISPconfig 3 на Ubuntu 13.04

    Имеется установленный ISPconfig 3 на Ubuntu 13.04. В пятницу почта перестала ходить. Перегрузил сервер, ISPconfig не стал запускатся. Вручную рестартанули мускулы и апач -запустился, но почта все равно не ходит. Нужно оперативно решить проблему.

    Ubuntu
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Привязать шаблон к Вордпрессу!

    Имеется шаблон с темплейтмонстра - http://qoo.by/9vQ.  Надо его привязать к Вордпрессу и внести изменения, которые описаны в прикрепленном файлике.  Сроки - 7-8 дней. Оплата разом, без предоплаты. Цены - предлагайте свои.  Могу ответить на все вопросы в скайпе, но ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Пенести MySQL базу XAMPP с одного сервера на другой!

    Имеется два сервера, на которых установлен XAMPP. На первом сервере установлена программа, которая использует БД на MySQL. Обьем БД в формате sql ~ 320 Мб, в другом варианте экспорта 1,3 Гб. Надо перенести базу с ...

    MySQL
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправить ошибки в шаблоне!

    Всем привет! Имеется сайт на Джумле (ссылка - http://bit.ly/1I6mvHU), у которого дизайн (шаблон испорчен - возможно из-за вируса). Вирус был удален, но дизайн не восстановился. Дизайн есть только в psd (скриншот) 1) http://s32-temporary-files.radikal.ru/5771084205b74263b6d8fa06b9380032/-929206895.jpg 2) http://s38-temporary-files.radikal.ru/1a19396eed3a4d6895b8250154daad51/-929206895.jpg Требуется восстановить внешний вид сайта ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести небольшие изменение на Друпал!

    Есть шаблон купленный и установленный техсаппортом ТемплейтМонстра. Надо на данном сайте внести некоторые изменения. Сайт - http://bit.ly/1GPgO2F Изменения: 1) Тут (http://prntscr.com/6ols9o) - заменить на скрипт, прокручивающий слева направо видеоролики от Ютуб. При клике переход на страницу с ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Внести изменения на сайт ModX

    Есть несколько правок, которые нужно внести на сайте. К сожалению не сильно дружу с ModX - потому нуждаюсь в помощи. Ссылку на сайт и список правок можно получить в личке. Скайп так же доступен. Исполнителя выберу ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доредактировать статью!

    $5

    Надо внести изменение в существующую статью. А именно добавить в ней некоторые моменты про строительный комплекс. Сроки - ASAP. Оплата - сразу после сдачи работы, никакой предоплаты. За деталями в скайп. Требование к исполнителям - хотя 5 отзывов и ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Очистить сайт от вируса

    На сайт попал вирус. Возможно и на хостинг - точно не знаю, ибо в первый раз такое. На хостинге движок на DLE. На хостинге всего 1 сайт. После завершения работ надо будет сделать бекап. Жду ваши ...

    DLE
    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
SYuri
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
4 года назад
2 мелких изменения на сайте (Drupal CMS 7.34)
Рауф - отличный заказчик! Все грамотно, по сути, быстро! Весьма рекомендую!
Юрий молодец! Вовремя выполнил работу, а если быть точнее даже раньше срока. Всегда был на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
InfoRegion
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1700
10 баллов
4 года назад
Создание сайта на основе примера!
Все отлично. Сотрудничеством довольны!
Вот уже в который раз работаю с группой Инфорегион. И как уже показало время группа оправдывает себя по полной. Быстрое реагирование на запросы, выполнения просьб, качественная работа и все другое. Я доволен Вами ребята! Молодцы! Буду рад продолжать с Вами моё сотрудничество. Спасибо Павлу и его команде.
Ответный отзыв
web_serg
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Проблема с почтой на ISPconfig 3 на Ubuntu 13.04
Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Сергей крассава. 10 минут хватило чтобы решил. Гений!
Ответный отзыв
Arkaim92
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Внести изменения на Вордпресс
Отличный заказчик, рекомендую.
Молодец. Выручил. Спасибо.
Ответный отзыв
Dmitriy88
Дмитрий 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Привязать шаблон к Вордпрессу!
отличный заказчик, своевременная оплата работы.. Всячески рекомендую к сотрудничеству
В первый раз работаю с Дмитрием. Могу сказать что он: 1) В сроки уложился 2) Всегда был на связи 3) Все сделал хорошо, без какого-либо напряга. 4) Отвечал на все мои вопросы о том как сделать то или оно - коммуникация на уровне. Мое мнение о данном фрилансере сформировалось как хорошее, посему могу рекомендовать его всем. Спасибо
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