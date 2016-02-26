Внести изменения на Вордпресс

Есть сайт, изначально он выглядел хорошо, но в процессе доработок (новое меню, кнопки, вывод текста и т.п.) дизайн потерпел изменения. Сейчас сайт выглядит вот так: http://automama.su/ Также были добавлены внутренние страницы (хотя изначально они ...
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