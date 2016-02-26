Внести изменения на Вордпресс

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$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка125 просмотров

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Сроки - ASAP

Бюджет - не больше 20 $

WordPress
9 лет назад
Metrix
Рауф 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Молодец. Выручил. Спасибо.
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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