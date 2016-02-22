Дизайн для работающего интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок261 просмотр

Нужен простенький (уникальный) дизайн для работающего интернет магазина.

Специфика магазина узконаправленная, фармацевтика, на данный момент всего несколько наименований продукции + форма заказа с выбором метода доставки и оплаты.

Планируется развитие магазина и расширение ассортимента товаров.

Необходимо:

Каталог продукции с возможностью заказа.

Раздел новости.

Раздел галерея.

Есть немного полиграфической продукции, нужно что бы сайт соответствовал по цветовой гамме…

Пишите пожалуйста сроки исполнения + бюджет.

Рассмотрю готовые макеты.

9 лет назад
klassev
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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