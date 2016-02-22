Редизайн и дополнительная сортировка - Dle

Здравствуйте уважаемые.

Задача: Изменить внешний вид дизайна и сделать дополнительную сортировку

Пациент - http://la2top.net/ CMS - dle 10.1

Примерно то что нужно сделать - смотрите скрин

Дополнительная сортировка это вывод новостей TOP, VIP вверху страницы(так как оно сейчас и есть) + вывод этих же новостей в основном списке(более подробно смотрите на картинке)