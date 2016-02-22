Внести в готовый дизайн правки. Внимание! формат файлов только: .fw Спасибо.
Редизайн и дополнительная сортировка - Dle
Здравствуйте уважаемые.
Задача: Изменить внешний вид дизайна и сделать дополнительную сортировку
Пациент - http://la2top.net/ CMS - dle 10.1
Примерно то что нужно сделать - смотрите скрин
Дополнительная сортировка это вывод новостей TOP, VIP вверху страницы(так как оно сейчас и есть) + вывод этих же новостей в основном списке(более подробно смотрите на картинке)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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