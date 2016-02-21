Дизайн

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок205 просмотров

требуется художник

Хотим создать лендинг. Структура и функционал уже создан. Нужно создать макет PSD в космическом стиле.

Адрес сайта: http://www.prazdnik-live.ru по всем вопросам пишем.

9 лет назад
video36
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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