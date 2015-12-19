требуется художник Хотим создать лендинг. Структура и функционал уже создан. Нужно создать макет PSD в космическом стиле. Адрес сайта: http://www.prazdnik-live.ru по всем вопросам пишем.
Действие аккаунта приостановлено!
- $5Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
Праздничному агентству требуется сверстать landing page под ключ! Страница должна быть адаптирована под мобильники, чтобы на мобильных телефонах страница выглядела так же как и на ПК. Лендинг должен продавать услуги аниматоров.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт8 лет назад
Читаем до конца!!! Требуется холодный обзвон руководителей строительного сектора, (окна, двери, мебель ит.д.). Задача: пригласить ЛПР на бесплатное онлайн мероприятие. Тема: как за 3 дня увеличить до 1000 потенциальных клиентов, используя только один интернет канал. Скрипт разговора и ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист по таргетингу в ВК!! Нужно построить систему продаж видео услуг. ОПЛАТА будет осуществляться только ЗА РЕЗУЛЬТАТ!Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад