video36

Александр Климов video36

 
38 летРоссия/Воронеж
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн

    $5

    требуется художник Хотим создать лендинг. Структура и функционал уже создан. Нужно создать макет PSD в космическом стиле. Адрес сайта: http://www.prazdnik-live.ru по всем вопросам пишем.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется разработать лендинг под ключ

    Праздничному агентству требуется сверстать landing page под ключ! Страница должна быть адаптирована под мобильники, чтобы на мобильных телефонах страница выглядела так же как и на ПК. Лендинг должен продавать услуги аниматоров.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Холодный обзвон

    Читаем до конца!!! Требуется холодный обзвон руководителей строительного сектора, (окна, двери, мебель ит.д.). Задача: пригласить ЛПР на бесплатное онлайн мероприятие. Тема: как за 3 дня увеличить до 1000 потенциальных клиентов, используя только один интернет канал. Скрипт разговора и ...

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Таргетинг в ВК

    Требуется специалист по таргетингу в ВК!! Нужно построить систему продаж видео услуг. ОПЛАТА будет осуществляться только ЗА РЕЗУЛЬТАТ!

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад