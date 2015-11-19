Таргетинг в ВК

Ищем исполнителя для раскрутки групп в соц сетях. Тема - аренда и продажа недвижимости. Внимание! исполнителей не способных по любым причинам общаться голосом НЕ БЕСПОКОИТЬ. Спасибо за понимание!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по таргетингу в ВК!! Нужно
построить систему продаж видео услуг.
ОПЛАТА будет осуществляться только ЗА
РЕЗУЛЬТАТ!
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