Тема будет рассказывать о сайте два в одном - фотохостинг и развлекательный сайт одновременно. Фотохостинги зачастую актуальны для любого форума, поэтому тема не должна вызвать затруднений с размещением у администрации Форума. Текст можете сами написать, ...
Человек для работы на американских форумах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сотрудник знающий английский язык на постоянную удаленную работу на англоязычных форумах.
От вас требуется регистрация новых аккаунтов, переписка / общение на английском языке, а так же "аккуратное" размещение ссылок на наш ресурс.
Оплата в зависимости от времени занятости, в среднем 2-3 доллара в час.
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