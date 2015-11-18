Человек для работы на американских форумах

$500
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт86 заявок1030 просмотров
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Требуется сотрудник знающий английский язык на постоянную удаленную работу на англоязычных форумах.

От вас требуется регистрация новых аккаунтов, переписка / общение на английском языке, а так же "аккуратное" размещение ссылок на наш ресурс.

Оплата в зависимости от времени занятости, в среднем 2-3 доллара в час.

8 лет назад
realseti13
37 летСША
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад