Человек для работы на американских форумах

Требуется сотрудник знающий английский язык на постоянную удаленную работу на англоязычных форумах.

От вас требуется регистрация новых аккаунтов, переписка / общение на английском языке, а так же "аккуратное" размещение ссылок на наш ресурс.

Оплата в зависимости от времени занятости, в среднем 2-3 доллара в час.