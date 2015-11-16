Раскрутка отеля-ресторана в соц сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня.

Меня интересует информация по раскрутке отеля-ресторана в соц. сетях., а именно инстаграм, перископ, и т.п. 

для проверки эффективности есть 2 месяца. Главный результат которого хочется достигнуть - заказчики на корпоративные банкеты, значит есть смысл работать на постоянке.

т.е. будет эффект - работаем и далее... 

8 лет назад
renovation
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад