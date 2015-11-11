Лайки и комментарии в группу VK

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок169 просмотров
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Необходимо создать активность ЦА на странице группы VK. Необходимые действия - лайки, комментарии. Жду предложений по цене.

8 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад