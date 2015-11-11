Создание, наполнение и продвижение групп в соц. сетях. по направлению

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок164 просмотра
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Имеется сайт. Нужен трафик на сайта для увеличения конверсии.

Необходимо создать тематические группы в соц.сетях VK, Instagram, OK, Facebook.

Необходимо наполнять и администрировать группы.

Готов обсудить оплату за результат.

8 лет назад
fokin_andrey
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад