Вступление людей в группу в ВК

Требуются услуга по продвижению товара/сайта по средствам общения на форумах строительных тематик, по средствам поиска подходящих тем, либо их создания для последующего обсуждения. [b]Спамеры не интересуют принципиально[/b]. Так же интересуют владельцы форумов строительных тематик для ...
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Группа http://vk.com/autoshinibu, нужны участнки: мужчины от 24-40 лет. Регион: Россия
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