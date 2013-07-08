jacoolrasta

Сергей jacoolrasta

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mahnonest
Игорь 
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
9 баллов
7 лет назад
Создание сайта с нуля (одностраничник )
Быстро сделали, к заказчику претензий нет
Все отлично и в срок
Ответный отзыв
ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Продвижение группы вк
Отличный заказчик! Приятный в общении и в работе!
Хочу сказать что Дмитрий отлично справляется с работой, все качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
nniikkhhii
Никита 
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация сайта
Сергей быстро и четко ставит задачу. На все рекомендации откликается. Оплату вносит своевременно. Приятно работать - рекомендую.
Никита отлично справился с заданием, все в срок , полный отчет за проделанные действия. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
KidGirl
Елена 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Размещение объявлений на сайте авито
Четкие задачи, своевременная оплата и, самое главное, оперативное приятное общение :)
Елена отлично справилась с заданием, в срок и качественно
Ответный отзыв