jacoolrasta

- Копирайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно поставить точку шиномонтажа на всех картах, написать на форумах и прочееПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создать продающую рекламную страницу в инстаграм с таргетированной настройкойСоциальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен чат бот в вк для паблика. Тематика знакомстваВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется 5 рекламных постов для паблика VK тематика эротика. Данные посты будут рекламировать паблик в других пабликах. Призыв к действию: заходи и подписывайся.Нейминг и Слоганы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать сайт по примеру.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Создание и размещение уникального контента (мотоциклы и все что с ними связанно) , привлечение подписчиков в группу только целевая аудитория: мотоциклисты и тд.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно создать сайт на подобии http://motorezina.net , на тематику мотошин б/уВеб-программирование15 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить рекламную компанию по выкупу шин в москве, есть список ключейКонтекстная реклама12 заявокЗакрыт9 лет назад
Создание сайта на примере скупкашин.рфВеб-программирование16 заявокЗакрыт9 лет назад
Группа http://vk.com/autoshinibu, нужны участнки: мужчины от 24-40 лет. Регион: РоссияСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно оптимизировать страницы сайта для поисковиков сайт Autoshinibu.ruВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно разместить большой количество объявлений в магазин на авито. Что нужно делать: Я высылаю прайс в exel ,далее вы размещаете информацию из этого прайса. Не более 100 объявлений в день. Нужно найти ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно наполнить 5 категорий сайта, каждая по 2000 символов, с ключевыми словами, тема-шины буКопирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно разместить много разных объявлений на авито, с поиском фотографий товара,описание предоставляю Стоимость 10р - одно объявлениеРедактирование и Корректура23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Раскрутить группу вк нужно 10 000 человек vk.com/hardauto Нужны вступившие живые люди, мужчины от 20-80 лет) Тематика АВТОСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно создать сайт каталог и наполнить его. Тематика шины и диски бу создать и наполнить сайт товаром, с описанием,полностью с нуля.Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно немного доработать текущую презентацию. Работа небольшая. Исполнительно нужен срочно. Работа сегодня.Презентации5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать размерную сетку,под каждым товаром, сделать возможность выбора посетителем нужного размера. Добавить описание на главную страницу, убрать мелочиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
ТРебуется наполнить сайт фото и описаниемНаполнение сайтов33 заявкиЗакрыт12 лет назад