Не исчезаю, не пропадаю, пунктуален, обязателен.
Опыт работы в сфере копирайтинга - 6 лет и увеличивается ежедневно!
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Цены и услуги:
Создание и ведение групп в соцсетях. (Профи)
New!!! Создание сайтов под ключ.
Копирайт
SEO-тексты
Тексты на главную страницу.
Продающие тексты.
Рерайт
Рассматриваю варианты занятости на полный день.
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Поэзия – (любая тема).
Описания товаров.
Нейминг. Цена договорная.
Слоган. Цена договорная.
Выполнение срочных и сверхсрочных заказов. Цена договорная.
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Продающие тексты.
Сказки.
Юмористические рассказы.
Фантастические рассказы.
Переделка песен (юмор, сатира).
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Поздравления в стихах.
Поиск любой информации в интернете.
Поиск, сбор, сортировка картинок и фотографий.
Кулинарные рецепты с красочными фотографиями.
Все цены обсуждаются индивидуально.
Помимо основного профессионального занятия (копирайтинг/рерайтинг) пишу рассказы «из души» по жанрам:
-любовь;
-сказки;
-фантастика;
-юмор;
-философия жизни (отношения).
Ищу тех, кому можно будет писать нечто подобное на постоянной основе: журналы, блоги, развлекательные сайты и места, где нужен свободный стиль с «живыми» текстами от человека, тонко чувствующего и любящего жизнь.
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Преимущества сотрудничества со мной:
1. На связи 7 дней в неделю в любое время.
2. Серьезный подход к работе. Качество, высокий процент уникальности, грамотность, информативность, оперативность гарантирую. Ваш заказ будет выполнен согласно вашим требованиям и строго в оговоренные сроки.
3. Могу работать на постоянной основе.
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Для постоянных клиентов действует регулярная бонусная система (статьи в подарок). Оговаривается индивидуально.
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Оплата Webmoney (WMZ, WMR, WMU) ЯД или карточка приватбанка.
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Стану для вас источником качественного контента! Работу выполняю не только так, чтобы заказчик остался доволен, но и чтобы превзойти все его ожидания!
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