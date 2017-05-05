ganimed88

Дмитрий ganimed88

 
47 летУкраина/Бердянск
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Создаю одушевленные тексты, имеющие свой характер и стиль!

Не исчезаю, не пропадаю, пунктуален, обязателен.

Опыт работы в сфере копирайтинга - 6 лет и увеличивается ежедневно!

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Цены и услуги:

Создание и ведение групп в соцсетях. (Профи)

New!!! Создание сайтов под ключ.

Копирайт 

SEO-тексты 

Тексты на главную страницу.

Продающие тексты.

Рерайт 

Рассматриваю варианты занятости на полный день.

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Поэзия – (любая тема).

Описания товаров.

Нейминг. Цена договорная.

Слоган. Цена договорная.

Выполнение срочных и сверхсрочных заказов. Цена договорная.

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Продающие тексты.

Сказки.

Юмористические рассказы.

Фантастические рассказы.

Переделка песен (юмор, сатира).

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Поздравления в стихах.

Поиск любой информации в интернете.

Поиск, сбор, сортировка картинок и фотографий.

Кулинарные рецепты с красочными фотографиями.

Все цены обсуждаются индивидуально.

Помимо основного профессионального занятия (копирайтинг/рерайтинг) пишу рассказы «из души» по жанрам:

-любовь;

-сказки;

-фантастика;

-юмор;

-философия жизни (отношения).

Ищу тех, кому можно будет писать нечто подобное на постоянной основе: журналы, блоги, развлекательные сайты и места, где нужен свободный стиль с «живыми» текстами от человека, тонко чувствующего и любящего жизнь.

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Преимущества сотрудничества со мной:

1. На связи 7 дней в неделю в любое время.

2. Серьезный подход к работе. Качество, высокий процент уникальности, грамотность, информативность, оперативность гарантирую. Ваш заказ будет выполнен согласно вашим требованиям и строго в оговоренные сроки.

3. Могу работать на постоянной основе.

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Для постоянных клиентов действует регулярная бонусная система (статьи в подарок). Оговаривается индивидуально.

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Оплата Webmoney (WMZ, WMR, WMU) ЯД или карточка приватбанка.

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Стану для вас источником качественного контента! Работу выполняю не только так, чтобы заказчик остался доволен, но и чтобы превзойти все его ожидания!

Поздравление в стихах
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-20
Социальные сети (SMM и SMO)
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Отзывы заказчиков
plkv
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Копирайтер для детского блога
Несомненно, мастер своего дала. Рекомендую.
Спасибо! Отличный заказчик, спасибо за конкурс!))
Ответный отзыв
kirrus
Кирилл 
53 годаЛатвия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Оригинальные тексты на заданную тему: Психология, брак и семья
Отлично выполнил работу. Рекомендую.
Спасибо, буду рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
pmTS
34 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Написать статью отзыв-историю о строительном материале
Дмитрий написал статью за несколько часов. Очень оперативная работа. Статья очень интересная. Принята без исправлений и доработок. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество. Татьяна четко поставила задачу, мгновенно оплатила и .... очень приятна в общении))) Спасибо. До новых успешных совместных проектов!
Ответный отзыв
mrjob
42 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
9 баллов
7 лет назад
Обзоры сборных моделей (вертолетов, самолетов и т.п.)
Работа выполнена в срок. Замечания приняты к сведению, правки внесены оперативно. Легкий в общении копирайтер.
Спасибо за отзыв, буду рад дальнейшему сотрудничеству)))
Ответный отзыв
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Развитие группы в вк
Созвонился с Дмитрием по скайпу, всё обсудили, работа пошла активно и даже более чем я ожидал. Однозначно рекомендую, человек ответственный и грамотный. Спасибо!
Спасибо за отзыв. Артем приятен в общении, легко и просто поставил задачу, которую после этого не сложно было выполнить. Рад сотрудничеству. С уважением, Дмитрий)))
Ответный отзыв
Копирайтинг
25 отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#158
Социальные сети (SMM и SMO)
4 отзыва
$2/час
от 1 дня
#20