Создаю одушевленные тексты, имеющие свой характер и стиль!

Не исчезаю, не пропадаю, пунктуален, обязателен.

Опыт работы в сфере копирайтинга - 6 лет и увеличивается ежедневно!

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Цены и услуги:

Создание и ведение групп в соцсетях. (Профи)

New!!! Создание сайтов под ключ.

Копирайт

SEO-тексты

Тексты на главную страницу.

Продающие тексты.

Рерайт

Рассматриваю варианты занятости на полный день.

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Поэзия – (любая тема).

Описания товаров.

Нейминг. Цена договорная.

Слоган. Цена договорная.

Выполнение срочных и сверхсрочных заказов. Цена договорная.

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Продающие тексты.

Сказки.

Юмористические рассказы.

Фантастические рассказы.

Переделка песен (юмор, сатира).

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Поздравления в стихах.

Поиск любой информации в интернете.

Поиск, сбор, сортировка картинок и фотографий.

Кулинарные рецепты с красочными фотографиями.

Все цены обсуждаются индивидуально.

Помимо основного профессионального занятия (копирайтинг/рерайтинг) пишу рассказы «из души» по жанрам:

-любовь;

-сказки;

-фантастика;

-юмор;

-философия жизни (отношения).

Ищу тех, кому можно будет писать нечто подобное на постоянной основе: журналы, блоги, развлекательные сайты и места, где нужен свободный стиль с «живыми» текстами от человека, тонко чувствующего и любящего жизнь.

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Преимущества сотрудничества со мной:

1. На связи 7 дней в неделю в любое время.

2. Серьезный подход к работе. Качество, высокий процент уникальности, грамотность, информативность, оперативность гарантирую. Ваш заказ будет выполнен согласно вашим требованиям и строго в оговоренные сроки.

3. Могу работать на постоянной основе.

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Для постоянных клиентов действует регулярная бонусная система (статьи в подарок). Оговаривается индивидуально.

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Оплата Webmoney (WMZ, WMR, WMU) ЯД или карточка приватбанка.

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Стану для вас источником качественного контента! Работу выполняю не только так, чтобы заказчик остался доволен, но и чтобы превзойти все его ожидания!