Необходим небольшой аудит сайта, с точки зрения верстки. Небольшой - это найти совсем уж косячные места, около 10 ошибок и описать(приложить скрины) с пояснением почему они таковыми являются.
Артем mudhoneymudhoney
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуются удаленные разработчики. Работаем через трекер. Оплата раз в месяц, по количеству выработанных часов, первый месяц можем платить раз в 2 недели за закрытые задачи. Ставка за час по результату собеседования(удаленно). Объем работы большой, возможен ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть дизайн страниц(и их мобильная версия), всего шаблонов на данный момент 9, движок 1С-Битрикс. Необходимо оценить, назвать сроки. Более подробно, скину в личку.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть логотип в векторе, необходимо: 1. Заменить надписи в логотипе: "premium" на "качественно", "quality" на "надежно", "woodwork" на "два топора" 2. Разработать дизайн: баннер 1,5м(ширина)х1м(высота), визитку(стандартный размер), постер формат А4. 3. На всех 3 макетах должен быть логотип ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать чек-лист, и подробное описание к каждому пункту(регламент) для работы аналитиков. Регламент должен быть понятен для seo-специалиста слабого уровня. Чек-лист выглядит как список из 10-15 позиций, того что собственно должен проверить аналитик. Регламент - ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
1. Поиск по группам по определенным параметрам 2. Определить, что группа живая, а не накрученная. 3. Связаться с ответственным лицом, узнать стоимость репоста. 4. Внести данные в таблицу Объем нужных групп: 100 штук. Таблица, которую необходимо заполнить по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hezh6VBlVnCyYr-ZNqb54tdEiUrb0WHHRkRWicpRWeU/edit?usp=sharingСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать персонаж на основании небольшого изображения, для использовании при небольшой анимации в видео. По сути нужно качественно перерисовать(возможно немного изменив), и стилизовать мониторы под глаза, чтобы получился персонаж.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо перевести текст о компании с адаптацией для американского пользователя. Тематика интернет. Текст: "Интернет — это надежныйисточник клиентов для вашей компании, вот почему необходимо уделять вашему сайту должное внимание. Профессиональная разработка и маркетинговый подход к дизайну — это залог отличного ...Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Развивать группу, тематика: сайт города.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходим креативный специалист, который будет вести группы в ВК и Instagram. Пожалуйста, указывайте стоимость за 1 месяц полноценного ведения группы(инфоповод, подбор изображений, проведение конкурсов, написание постов). Так же просьба указывать группы, которые вы ведете в ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Написать одну уникальную статью и сделать рерайт для статьи с сайта.Завершен7 лет назад
Есть 9 изделий, нужно нарисовать их на той же подложке что и по ссылке(картонная коричневая): http://test.printsburg.ru/dempp/listovki.php, размер изображения для каждого изделия должно быть идентичными, что и по ссылке, НО должны быть изображены понятно и схематично(чтобы ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Отретушировать 39 фото для интернет-магазина.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Подробности в личку!Продающие тексты1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задача написать web-интерфейс, который посредством API(необходим опыт работы с (OAuth2.0) сможет мониторить выполнение задач из Youtrack, отображать real time график и вести статистику по проектам. Ссылка на API: https://www.jetbrains.com/help/youtrack/incloud/7.0/Log-in-to-YouTrack.html Ссылка на краткое описание и прототип сервиса: https://docs.google.com/document/d/11Ay2EwYePkKw0v-3ZAcxEc40PeiROlg-B-oi8cacDV0/edit Пока что нужно сделать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задача написать небольшое мобильное приложение, на 2 экрана. Желательно разработать для iphone и андроид, а так же опубликовать в аппстор и гуглплей. Мобильное приложение должно уметь: 1. Получать доступ к смс с определенного номера и парсить текст определенного ...Мобильные приложения15 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика разработка и продвижение сайтов. Сделать эффективные тизеры(эффективные - это значит по которым всем хочется кликнуть, потому что интересно), для этого нужно предоставить картинку макс 150Кб, jpg или png размер 300х300px + текст на 100 символов ...Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $300
Копирайт статей для сайта по 7-8к збп, тематика: металлообрабатывающие станки. Указывайте сроки и стоимость, (очень долго со всеми переписываться и выяснять этот момент). Список скину в личку.Завершен7 лет назад
Необходим SEO специалист на проект со своим коммерческим предложением и вразумительным планом действий. Что, как и сколько будет стоить, в каком виде будет формироваться отчет(пример должен быть в наличии), сроки и качество результатов. Подробности обсудим при ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Основные направления тематик: 1. Новые технологии(обзор) 2. Интернет-маркетинг(инструкции или обзор) 3. Дизайн(тренды, новости) Необходим ИНТЕРЕСНЫЙ план на месяц (10-15 заголовков с кратким комментарием для копирайтера) с незаезженными темами. Указывайте стоимость и сроки!Завершен7 лет назад