mudhoney

Артем mudhoney

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Аудит верстки

    Необходим небольшой аудит сайта, с точки зрения верстки. Небольшой - это найти совсем уж косячные места, около 10 ошибок и описать(приложить скрины) с пояснением почему они таковыми являются.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • 1C-Битрикс. Full stack разработчик.

    Требуются удаленные разработчики. Работаем через трекер. Оплата раз в месяц, по количеству выработанных часов, первый месяц можем платить раз в 2 недели за закрытые задачи. Ставка за час по результату собеседования(удаленно). Объем работы большой, возможен ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать баннер, визитку и постер + переделать лого

    Есть логотип в векторе, необходимо: 1. Заменить надписи в логотипе: "premium" на "качественно", "quality" на "надежно", "woodwork" на "два  топора" 2. Разработать дизайн: баннер 1,5м(ширина)х1м(высота), визитку(стандартный размер), постер формат А4. 3. На всех 3 макетах должен быть логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка чек-листа и регламента к нему для аналитиков

    Требуется разработать чек-лист, и подробное описание к каждому пункту(регламент) для работы аналитиков. Регламент должен быть понятен для seo-специалиста слабого уровня. Чек-лист выглядит как список из 10-15 позиций, того что собственно должен проверить аналитик. Регламент - ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собрать базу групп из вконтакте

    1. Поиск по группам по определенным параметрам 2. Определить, что группа живая, а не накрученная. 3. Связаться с ответственным лицом, узнать стоимость репоста. 4. Внести данные в таблицу Объем нужных групп: 100 штук. Таблица, которую необходимо заполнить по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hezh6VBlVnCyYr-ZNqb54tdEiUrb0WHHRkRWicpRWeU/edit?usp=sharing

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать векторный рисунок персонажа

    Сделать персонаж на основании небольшого изображения, для использовании при небольшой анимации в видео. По сути нужно качественно перерисовать(возможно немного изменив), и стилизовать мониторы под глаза, чтобы получился персонаж.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод с русского на английский

    Необходимо перевести текст о компании с адаптацией для американского пользователя. Тематика интернет. Текст: "Интернет — это надежныйисточник клиентов для вашей компании, вот почему необходимо уделять вашему сайту должное внимание. Профессиональная разработка и маркетинговый подход к дизайну — это залог отличного ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ведение и раскрутка групп в ВК и Instagram

    Необходим креативный специалист, который будет вести группы в ВК и Instagram. Пожалуйста, указывайте стоимость за 1 месяц полноценного ведения группы(инфоповод, подбор изображений, проведение конкурсов, написание постов).  Так же просьба указывать группы, которые вы ведете в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать 3d схемы календарей

    Есть 9 изделий, нужно нарисовать их на той же подложке что и по ссылке(картонная коричневая): http://test.printsburg.ru/dempp/listovki.php, размер изображения для каждого изделия должно быть идентичными, что и по ссылке, НО должны быть изображены понятно и схематично(чтобы ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка web-интерфейса с использованием API Youtrack (OAuth 2.0)

    Задача написать web-интерфейс, который посредством API(необходим опыт работы с (OAuth2.0) сможет мониторить выполнение задач из Youtrack, отображать real time график и вести статистику по проектам.  Ссылка на API: https://www.jetbrains.com/help/youtrack/incloud/7.0/Log-in-to-YouTrack.html Ссылка на краткое описание и прототип сервиса: https://docs.google.com/document/d/11Ay2EwYePkKw0v-3ZAcxEc40PeiROlg-B-oi8cacDV0/edit Пока что нужно сделать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка прототипа мобильного приложения

    Задача написать небольшое мобильное приложение, на 2 экрана. Желательно разработать для iphone и андроид, а так же опубликовать в аппстор и гуглплей. Мобильное приложение должно уметь: 1. Получать доступ к смс с определенного номера и парсить текст определенного ...

    Мобильные приложения15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Придумать тизеры для вебстудии

    Тематика разработка и продвижение сайтов. Сделать эффективные тизеры(эффективные - это значит по которым всем хочется кликнуть, потому что интересно), для этого нужно предоставить картинку макс 150Кб, jpg или png размер 300х300px + текст на 100 символов ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написание статей согласно контент-листа (50 штук)

    $300

    Копирайт статей для сайта по 7-8к збп, тематика: металлообрабатывающие станки. Указывайте сроки и стоимость, (очень долго со всеми переписываться и выяснять этот момент). Список скину в личку.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Продвижение сайта

    Необходим SEO специалист на проект со своим коммерческим предложением и вразумительным планом действий. Что, как и сколько будет стоить, в каком виде будет формироваться отчет(пример должен быть в наличии), сроки и качество результатов. Подробности обсудим при ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать контент-план для веб-студии.

    Основные направления тематик: 1. Новые технологии(обзор) 2. Интернет-маркетинг(инструкции или обзор) 3. Дизайн(тренды, новости) Необходим ИНТЕРЕСНЫЙ план на месяц (10-15 заголовков с кратким комментарием для копирайтера) с незаезженными темами.  Указывайте стоимость и сроки!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать баннер, визитку и постер + переделать лого
Спасибо Артему за работу. Оперативная обратная связь. Мгновенная оплата. Все бы такие заказчики были)) Рекомендую к сотрудничеству ;-)
Алена выполнила работы на "отлично"! Все бы так работали. Да и креативность и профессионализм сразу заметен. Спасибо, Алена! Всем рекомендую, не прогадаете.
Ответный отзыв
vkontekst
32 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Собрать базу групп из вконтакте
Отлично обо всем договорились, оплата своевременная, все супер!
Отлично поработал, работа выполнена ОЧЕНЬ качественно, буду продолжать работу с Валерием. Рекомендую!
Ответный отзыв
Stanislavish
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Перевод с русского на английский
Отличный заказчик, поставил чёткую задачу и быстро предоставил оплату.
Отличный исполнитель, сделал задачу быстрее всех, качество не могу оценить ) поскольку не силен в английском ) В общем, рекомендую!
Ответный отзыв
ganimed88
Дмитрий 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Развитие группы в вк
Спасибо за отзыв. Артем приятен в общении, легко и просто поставил задачу, которую после этого не сложно было выполнить. Рад сотрудничеству. С уважением, Дмитрий)))
Созвонился с Дмитрием по скайпу, всё обсудили, работа пошла активно и даже более чем я ожидал. Однозначно рекомендую, человек ответственный и грамотный. Спасибо!
Ответный отзыв
opoddubnaya
Ольга 
60 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$9
10 баллов
7 лет назад
Написать одну уникальную статью и сделать рерайт для статьи с сайта.
Заказчик понятно изложил ТЗ, всегда был на связи, вовремя оплатил работу. С удовольствием буду сотрудничать еще. Всем рекомендую.
Хорошее качество текстов, работа сдана вовремя, рекомендую!
Ответный отзыв