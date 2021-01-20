1C-Битрикс. Full stack разработчик.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1712 просмотров
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Требуются удаленные разработчики. Работаем через трекер. Оплата раз в месяц, по количеству выработанных часов, первый месяц можем платить раз в 2 недели за закрытые задачи. Ставка за час по результату собеседования(удаленно). Объем работы большой, возможен full time.

Требования:

- ответственность и пунктуальность

- хорошее знание 1С-Битрикс

- адаптивная верстка

3 года назад
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад