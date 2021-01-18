Добавить на странице Checkout маленькую табличку (цена в рублях)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Коротко: Имеется ENG вебсайт [Wordpress Woocommerce], подключил оплату Тинькофф. 

Так как оплата в рублях, нужно клиента заранее оповестить оплата будет списываться в рублях. 

Снизу приложил скриншот как сделано у конкурента, нужно будет сделать точно также. 

Скриншот дабы вы понимали о чем я: imgur.com/a/Pc5FVPA

Ссылка: smurfmania.com/ (просто добавьте любой товар в корзину,  и перейдите на smurfmania.com/checkout/ )

Скрин: imgur.com/a/Pc5FVPA  (пункты 1,2,3)

1. Нужно сделать чтобы после цены в валюте снизу также высвечивался прайс в рублях

2. Сделать точно такую же табличку

3. На странице Checkout над поменять картинку классического тинькоффа , ps сейчас выглядит так: imgur.com/a/hKsSE0c

на что нибудь такого плана imgur.com/a/lijiwUY

Пожалуйста пишите сразу по делу, сроки – цена

Шаблонные сообщения сразу идут в отказ, не отвечаю

3 года назад
guest_16109603578378
3 года в сервисе
Был
3 года назад