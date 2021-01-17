Мне нужна базовая интеграция нового дизайна в портал на laravel 7 / blade / vue / jquery Предполагается, что для выполнения работы вам нужно понимать laravel, blade, html, scss, jquery, git, сборку проекта. Некоторые детали проекта: Промежуточная реализация ...
Установить измененый скрипт PHP, SQL на мой Сервер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня в наличии есть рабочий скрипт, создан в PHP, JS с SQL базой данных. Он устанавливается без проблем.
Этот скрипт был клонирован и изменен по моему запросу. Были изменены более 25 файлов и база данных. У меня в наличии есть клон и новый код для SQL базы данных в файле database.sql. Самой копии измененной базы данных нет, она утеряна.
Мне нужно сделать рабочим мой клон. Для этого:
1. Я предоставлю доступ к моему серверу, где находиться установленный рабочий скрипт и папка с клоном.
2. Нужно переписать старые файлы на новые из клона, и изменить базу данных на основе файла database.sql, из клона. В базе данных изменены некоторые таблицы.
3. Прописать мне пошаговую инструкцию как устанавливать скрипт в будущем.
4* Если есть предложения для устранения явных ошибок и сделать собственный инсталлятор, я буду только рад.
Я использовал онлайн редактор для сравнения файла database.sql в оригинале и изменённый, они разные.
*Если просто копировать новый код из database.sql и пытаться его импортировать в phpMyadmin, выдается ошибка. Я понимаю, что таблицы в базе нужно менять индивидуально.
Я прикрепил sql файлы для анализа в archive.zip
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