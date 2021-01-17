Установить измененый скрипт PHP, SQL на мой Сервер

У меня в наличии есть рабочий скрипт, создан в PHP, JS с SQL базой данных. Он устанавливается без проблем.

Этот скрипт был клонирован и изменен по моему запросу. Были изменены более 25 файлов и база данных. У меня в наличии есть клон и новый код для SQL базы данных в файле database.sql. Самой копии измененной базы данных нет, она утеряна .

Мне нужно сделать рабочим мой клон. Для этого:

1. Я предоставлю доступ к моему серверу, где находиться установленный рабочий скрипт и папка с клоном.

2. Нужно переписать старые файлы на новые из клона, и изменить базу данных на основе файла database.sql, из клона. В базе данных изменены некоторые таблицы.

3. Прописать мне пошаговую инструкцию как устанавливать скрипт в будущем.

4* Если есть предложения для устранения явных ошибок и сделать собственный инсталлятор, я буду только рад.

Я использовал онлайн редактор для сравнения файла database.sql в оригинале и изменённый, они разные.

*Если просто копировать новый код из database.sql и пытаться его импортировать в phpMyadmin, выдается ошибка. Я понимаю, что таблицы в базе нужно менять индивидуально.

Я прикрепил sql файлы для анализа в archive.zip