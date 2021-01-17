Устранение бекдоров и шелов на сайте

Требуется помощь программиста в анализе сайта на предмет взлома, бекдоров и шелов. Всего будет 3 сайта.

Нужно не только найти, но и написать где именно, как было создан бекдор .. если он будет и удалить его.

Работа с одним заказчиком. Начать можно сразу.