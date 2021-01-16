Связать несколько сервисов

Добрый день! Нужен бот для автоматической покупки предметов на китайском сайте buff163. Нужно чтобы бот покупал выгодные предметы по своему парсеру, то есть привязка к парсер и покупка по критериям, по типу закупка определенного предмета ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Схема ТЗ https://miro.com/app/board/o9J_ky71cMg=/
Изначально мы разделили задачу на 3 этапа, и собрали достаточно предложений с разных площадок. Поразмыслив, приняли решение, что лучше доверить выполнение трех этапов работы одному специалисту. Сейчас выбираю с кем будет вся работа.
Опишу суть проекта и разделю всю работу на этапы:
Суть проекта – получать номера посетителей с сайтов наших клиентов. То есть, клиенты установят наш код, который будет отправлять запросы к поставщикам данных (номера телефонов предоставят поставщики и они же проведут идентификацию посетителя). Наш сервис будет связывать несколько поставщиков данных и конечных покупателей данных и получать оплату за каждый номер телефона, полученный от поставщика. Способ идентификации предоставляют поставщики (Pixel).
1 этап. Подготовить скрипт, который запустит три Pixel`я в нужном порядке очереди с нашей внутренней страницы. Этот скрипт наши клиенты получат в личном кабинете и установят у себя на сайте. Пример прикселя поставщика отправлю в личку
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2 этап. Личный кабинет:
а) Сюда пользователи буду получать номера телефонов, которые предоставили поставщики данных.
б) Клиенты сюда привяжут свой домен (домен скорее всего мы используем в качестве тега, для отправки запроса к поставщику. Тут на ваше усмотрение)
в) Размещение запрещенных номеров. Например, номера сотрудников (номера, за которые мы не взымаем плату)
г) Интеграция с CRM битрикс24, почтой и возможно с ботом ТГ (для отправки полученных данных, чтобы постоянно не сидеть в сервисе)
д) Интеграция с кабинетами поставщиков, для автоматической привязки доменов и перенаправление номера телефона из их кабинета, в наш кабинет пользователя.
е) Вывести баланс и возможность пополнение баланса. Пока работа в рамках теста проекта, можно обойтись без онлайн кассы, сделать интеграцию с платежкой (например яндекс.деньги) и в личный кабинет выводить сумму пополнения этой платежки и в зависимости от суммы пополнения делать бонусы – например пополнил на 10 000р и мы добавили 10%.
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3 этап. Админская панель. Нужно иметь возможность и смотреть по временным срезкам: сегодня, вчера, 7 дней, 30 дней и все время, эту статистику:
а) Регистраций всего
б) Идентификаций (получено ответов от поставщика)
в) Всего активных пользователей (минимум одно успешное обращение к поставщику и снятие оплаты с баланса)
г) Список поставщиков с ячейкой, куда я могу вносить стоимость одного успешного обращения (то есть себестоимость для меня)
д) Ячейка, куда я могу задавать стоимость успешного определения и сумму списания с баланса личного кабинета для моих клиентов.
е) Отображения моей выручки за вычетом стоимости оплаты поставщикам
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Я писал всю суть работы. От вас важно получить стоимость работы за каждый этап отдельно и общую стоимость работы, на случай, если будем сотрудничать плотно. И если можно примерные сроки выполнения. Чтобы не нагружать наше общение драматизмом, предлагаю сразу начать общение прозрачно и честно, поэтому называйте оптимальные цены без планов дальнейших торгов. Торговаться я не привык и выберу специалиста с самой приятной ценой)))
PPS Если есть крутые кейсы, то также жду с нетерпением))
Стоимость предлагайте, если сойдемся по цене, то готов начать работу прямо сегодня.
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