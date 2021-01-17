Настроить форму отправки заказа

$25
Веб-программированиеЗавершен9 заявок737 просмотров
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Настроить форму отправки заказа на email (скрипт простой корзины без оплаты).

Подключение к базе данных не нужно (все коды, что связано с базой данных, удалить из скриптов).

Отправка заказа из корзины только на почту два дубля - заказчику и админу сайта..

1. Сделать так чтобы при отправке заказа один дубль сообщения с заказом отправлялся на почту заказчику, а второй дубль отправлялся админу [email protected]Заказчик будет получать письмо информацию  с заказом от [email protected]

2. Так как товар насыпной и измеряется в граммах а не штучно, подредактировать подсчет цены.Например 100 гр - 200 руб (общая сумма 200 руб)200 гр- 400 руб (общая сумма 400 руб)и т.д.

3.  Выбор веса товара (кнопки плюс минус 100 гр/цена) сделать также в каталоге, помимо корзины.

4. Удалить ненужные разделы Каталог с фильтрами, Каталог с пагинацией, Сравнение товаров, чтобы упростить корзину.

Описание скрипта

https://webdevkin.ru/posts/frontend/korzina-dlya-internet-magazina-na-fronte-ili-pishem-modulnyij-javascript

Пример демо

https://shop.webdevkin.ru/

3 года назад
tutlove
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
BBGunGun
Лукинов 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$25
1 день
Настроил скрипт небольшой корзины для сайта, и форму отправки заказа. Подкорректировал расчет, стоимость товара. Все сделал быстро и качественно. Все проверил, все работает, как я просил, человек специалист своего дела, молодец! Рекомендую
Четкая постановка задачи, быстрая обратная связь и своевременная оплата, очень приятно сотрудничать, рекомендую!
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