Настроить форму отправки заказа на email (скрипт простой корзины без оплаты).

Подключение к базе данных не нужно (все коды, что связано с базой данных, удалить из скриптов).

Отправка заказа из корзины только на почту два дубля - заказчику и админу сайта..

1. Сделать так чтобы при отправке заказа один дубль сообщения с заказом отправлялся на почту заказчику, а второй дубль отправлялся админу [email protected]Заказчик будет получать письмо информацию с заказом от [email protected]

2. Так как товар насыпной и измеряется в граммах а не штучно, подредактировать подсчет цены.Например 100 гр - 200 руб (общая сумма 200 руб)200 гр- 400 руб (общая сумма 400 руб)и т.д.

3. Выбор веса товара (кнопки плюс минус 100 гр/цена) сделать также в каталоге, помимо корзины.

4. Удалить ненужные разделы Каталог с фильтрами, Каталог с пагинацией, Сравнение товаров, чтобы упростить корзину.

Описание скрипта

https://webdevkin.ru/posts/frontend/korzina-dlya-internet-magazina-na-fronte-ili-pishem-modulnyij-javascript

Пример демо

https://shop.webdevkin.ru/