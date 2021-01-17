Есть древний сайт, писанный мной когда только училась, потому там всё стремно и тупо. Сайт по подбору персонала, там есть поиск, личный кабинет, оплата услуг. Есть новая верстка, которую надо натянуть, плюс поменять немножко функционал. Я уже сделала ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить форму отправки заказа на email (скрипт простой корзины без оплаты).
Подключение к базе данных не нужно (все коды, что связано с базой данных, удалить из скриптов).
Отправка заказа из корзины только на почту два дубля - заказчику и админу сайта..
1. Сделать так чтобы при отправке заказа один дубль сообщения с заказом отправлялся на почту заказчику, а второй дубль отправлялся админу [email protected]Заказчик будет получать письмо информацию с заказом от [email protected]
2. Так как товар насыпной и измеряется в граммах а не штучно, подредактировать подсчет цены.Например 100 гр - 200 руб (общая сумма 200 руб)200 гр- 400 руб (общая сумма 400 руб)и т.д.
3. Выбор веса товара (кнопки плюс минус 100 гр/цена) сделать также в каталоге, помимо корзины.
4. Удалить ненужные разделы Каталог с фильтрами, Каталог с пагинацией, Сравнение товаров, чтобы упростить корзину.
Описание скрипта
https://webdevkin.ru/posts/frontend/korzina-dlya-internet-magazina-na-fronte-ili-pishem-modulnyij-javascript
Пример демо
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