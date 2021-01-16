Настроить отправку проксилидов с форм сайта в RoiStat

Нужно настроить корректную отправку проксилидов с форм сайта в RoiStat (по селектору). Сейчас непонятные траблы (отправка происходит рандомно 1 раз через 20 раз).

Прошу откликаться только тех, кто настроил хотя бы 3 проекта для RoiStat таким образом.

Задание срочное, нужно сделать сегодня (край завтра).