Сделать на сайте проверку подписки на youtube каналы

Есть например 100(+ дальше будут пополняться) каналов youtube и на сайте есть плейлист с видео-роликами этих каналов. Нужно сделать так, чтобы например при нажатии на определенную кнопку на сайте происходила проверка на наличие подписки на N количество каналов.

Короче, суть такая - человек заходит на сайт и он хочет посмотреть youtube плейлист, который размещен на сайте, но чтобы его посмотреть - сайт должен проверить подписан ли он на определенные каналы (на каналы с плейлиста) и если он подписан, то он может приступать к просмотру плейлиста, а если не подписан на все указанные youtube каналы, то он не сможет приступить к просмотру плейлиста, пока не подпишется на каналы. И так каждый раз, когда он заходит на сайт и хочет посмотреть плейлист, то должна быть проверка на наличие подписки на каналы