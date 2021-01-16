Сделать на сайте проверку подписки на youtube каналы

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1240 просмотров
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Есть например 100(+ дальше будут пополняться) каналов youtube и на сайте есть плейлист с видео-роликами этих каналов. Нужно сделать так, чтобы например при нажатии на определенную кнопку на сайте происходила проверка на наличие подписки на N количество каналов. 

Короче, суть такая - человек заходит на сайт и он хочет посмотреть youtube плейлист, который размещен на сайте, но чтобы его посмотреть - сайт должен проверить подписан ли он на определенные каналы (на каналы с плейлиста) и если он подписан, то он может приступать к просмотру плейлиста, а если не подписан на все указанные  youtube каналы, то он не сможет приступить к просмотру плейлиста, пока не подпишется на каналы. И так каждый раз, когда он заходит на сайт и хочет посмотреть плейлист, то должна быть проверка на наличие подписки на каналы

3 года назад
perviyacc65
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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