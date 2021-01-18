Cookies PHP консультация

На нем создана новая страница в которой есть форма регистрации, необходимо, чтобы зарегистрированные автоматически попадали в воронку в амо срм сайт на вп срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно написать скрипт и дать консультацию.
1. Есть 3 домена (все мои)
Юзер попадает на сайт son.com с помощью php скрипта передается кука на домен mother.com, после чего, если юзер окажется на любом из доменов выше мы сможем его узнать. Узнать по куке что он уже был
Та же история с daughter.com если он зашел на него пишем куки на mother.com
С чтением кук проблем нет, проблема в записи через GET запрос на материнский домен. Готов рассмотреть любые варианты - CURL запросы, GET и т.д.
daughter tct
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