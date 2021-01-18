Cookies PHP консультация

Добрый день, нужно написать скрипт и дать консультацию.

1. Есть 3 домена (все мои)

son.com

daughter.com

mother.com

Юзер попадает на сайт son.com с помощью php скрипта передается кука на домен mother.com, после чего, если юзер окажется на любом из доменов выше мы сможем его узнать. Узнать по куке что он уже был

Та же история с daughter.com если он зашел на него пишем куки на mother.com

С чтением кук проблем нет, проблема в записи через GET запрос на материнский домен. Готов рассмотреть любые варианты - CURL запросы, GET и т.д.

daughter tct