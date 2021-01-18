Cookies PHP консультация

Веб-программированиеЗавершен2 заявки1149 просмотров
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Добрый день, нужно написать скрипт и дать консультацию.

1. Есть 3 домена (все мои)

son.com

daughter.com

mother.com

Юзер попадает на сайт son.com с помощью php скрипта передается кука на домен mother.com, после чего, если юзер окажется на любом из доменов выше мы сможем его узнать. Узнать по куке что он уже был

Та же история с daughter.com если он зашел на него пишем куки на mother.com

С чтением кук проблем нет, проблема в записи через GET запрос на материнский домен. Готов рассмотреть любые варианты - CURL запросы, GET и т.д.

daughter tct

PHP
3 года назад
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад
3 года назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель! В процессе работы выяснилось что задача не решаемая, но Михаил нашел выход, сделал другим способом, в результате всё работает! Радует что человек не забил, а нашел решение.
Быстро сработались! Рекомендую!
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