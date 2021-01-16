Nod.js и php работа с парсером

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1361 просмотр
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1. Каждые 2 часа парсер на нод.жс выкладывает базу, джсон файл

sellers.json - в ней 20 тыс товаров

2. 3000 товаров из них (price.json) надо актуализировать (каждые 2 часа

обновлять)  и отдельным потоком запустить в парсер круглосуточно

*при успешном выполнении, следущие задачи будут - сравить джсон файлы и запросы/выборки сделать

PHP
3 года назад
prilipkoslava
45 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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