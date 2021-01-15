Интеграция Битрикс24 и Access

есть стратегия https://www.myfxbook.com/strategies/oil-well-ea/285845 и таких еще очень много. Мне нужно сделать возможность вставлять данные этих стратегий на наш сайт. Что надо вытянуть: https://prnt.sc/woleyr Как вариант можно сделать парсер который будет парсить данные с их сайта и выгружать масив ...