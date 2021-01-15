Интеграция Битрикс24 и Access

Нужно подключить платежную систему ( fondy.eu ) к моему сайту через API
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна интеграция Битриксс и Аксесс,на обмен данными,как двусторонний,так и односторонний. Нужно, чтобы внесённые данные о работе с клиентами автоматически переносились из Битрикса в Аксесс и обратно..Т.е. вся деятельность отдела продаж производилась в Битрикс,а логистика и т.д. ,оставалась а Аксесс.
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