Массово поменять года с 2020 на 2021 Wordpress

Есть сайты на CMS Wordpress

На них множество статей с Title и H1 вида:

"Компенсация за дополнительный отпуск беременной в 2020 году: правила расчета и порядок выплат."

Также названиях подразделов в статьях есть вида:

"Кому можно и кому нельзя заменять отпуск компенсацией в 2020 году?"

и в самих статьях встречается год 2020

нужно сменить массово цифру 2020 на 2021 в Title, H1 и текстах статей

Уточняю - менять нужно не вручную, а Mysql запросом! Иначе вы будете вечно делать, сайтов 11 штук, статей около 2000!

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