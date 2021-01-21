Добавление виджета инстаграм

Добрый вечер! Нуждаюсь в добавлении функционала на WordPress. Например, после регистрации, возможность выбора категорий и групп у пользователя. Добавление новостей RSS, вставка видео с youtube с категориями и так далее. Добавление курсов валют. Плюсом будет опыт ...