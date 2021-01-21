Добавление виджета инстаграм

Веб-программированиеЗавершен2 заявки248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Необходимо на сайт разместить виджет инстаграм.

На подобие вот этого https://elfsight.com/ru/instagram-feed-instashow/ 

Виджет должен быть бесплатным.

ПРосьба сразу указывать срок и стоимость.

3 года назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$7
1 день
Быстро и без лишних вопросов справился с задачей! Рекомендую!
Сработались отлично! Отдельное спасибо Максиму за терпение! Рекомендую!