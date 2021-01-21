Добавление виджета инстаграм

Настройка парсинга с сайтов производителей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо на сайт разместить виджет инстаграм.
На подобие вот этого https://elfsight.com/ru/instagram-feed-instashow/
Виджет должен быть бесплатным.
ПРосьба сразу указывать срок и стоимость.
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