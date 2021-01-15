С помощью js изменить значение поля на сайте

Здравствуйте, на сайте DLE 14 подключен этот скрипт lazy load: https://github.com/verlok/vanilla-lazyload (сайт адалт тематики, если кого-то это смущает - пройдите мимо) Картинки у меня в верстке находятся в background, как в этом примере: https://www.andreaverlicchi.eu/vanilla-lazyload/demos/background_images.html https://github.com/verlok/vanilla-lazyload/blob/master/demos/background_images.html Проблема: При клике на кнопку "показать ...