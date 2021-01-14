Настройка ключа API в Google Cloud Platform

Необходимо помощь в корректном использовании Google Cloud Platform бесплатно. Т.е. как использовать бесплатно и случайно не превысить отведенные лимиты. Нужна помощь в настройке программиста, который уже разбирался с данным вопросом и обладает знанием, какие могут быть нюансы. например может ли Google имея доступы к карте просто так списать оттуда сумму при ее наличие, может ли последовать бан аккаунта из-за случайного превышения лимита и и т.п.