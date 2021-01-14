Настройка ключа API в Google Cloud Platform

Здравствуйте, на сайте DLE 14 подключен этот скрипт lazy load: https://github.com/verlok/vanilla-lazyload (сайт адалт тематики, если кого-то это смущает - пройдите мимо) Картинки у меня в верстке находятся в background, как в этом примере: https://www.andreaverlicchi.eu/vanilla-lazyload/demos/background_images.html https://github.com/verlok/vanilla-lazyload/blob/master/demos/background_images.html Проблема: При клике на кнопку "показать ...
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Необходимо помощь в корректном использовании Google Cloud Platform бесплатно. Т.е. как использовать бесплатно и случайно не превысить отведенные лимиты. Нужна помощь в настройке программиста, который уже разбирался с данным вопросом и обладает знанием, какие могут быть нюансы. например может ли Google имея доступы к карте просто так списать оттуда сумму при ее наличие, может ли последовать бан аккаунта из-за случайного превышения лимита и и т.п.
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