Разработчик 1с-битрикс

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок1218 просмотров
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Разработка и доработка сайтов на битрикс.

От вёрстки и интеграции вёрстки до написание собственных компонентов и модулей, и интеграций с разными сервисами по api.

Выполнение работ по отдельным задачам или на проекты полностью.

3 года назад
andruxa_kirov
Андрей 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад