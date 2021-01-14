Front-end, back-end или full-stack разработчик (или команда)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1102 просмотра
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Приветствую!Собираем команду для создания логистического онлайн-сервиса. Продукт включает в себя страницы сайта, а также личный кабинет с сервисным функционалом. Нам необходимы опытные фрон- и бэк- программисты, в идеале – уже сработавшиеся в команду (или опытный-быстрый фул-стек).Стек технологий будем определять вместе, скорее всего node.js + React/AngularРабота удаленная, фултайм, оплата раз в две недели/поэтапно.По московскому времени.Мы уделяем большое внимание качеству кода и его документированию, поскольку в дальнейшем планируется расширение функционала, а также западной компанией будет проведено код-ревью.Заработная плата от 150 тыс. (обсуждается)

3 года назад
DeeBoo_m
Дмитрий 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад