Сделать одну страницу на Реакте, html5 или другим способом

Веб-программированиеЗавершен3 заявки1611 просмотров
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Общее задание :

1. фон страницы  - картинка космоса, вид на планету с орбиты (произвольная, выбирается из открытых источников).

на "орбите" вращаются три  3д объекта (произвольные, так же можно взять из открытых источников. одинаковые, различающиеся лишь цветом) . кликабельные.

2. Нужна возможность легкой самостоятельной замены фона

3. нужна возможность легкой самостоятельной замены 3д объектов

4. ввести некоторую степень свободного "дрейфа" объектов по экрану в заданных областях.

5. комфортная смотрибельность и кликабельность на дескотопах и мобильных устройствах

общий вид должен быть такой : ассоциация с дрейфующими на орбите неопознанными артефактами.

Дополнительное задание. (не обязательно)

1.привязать к объектам набор комбинаций переходов по ссылкам в зависимости от последовательности кликов по ним (меню)

( к примеру : А -В-С  - 1ая ссылка,  А-А-С -вторая ссылка,  А-С-С- третья ссылка  и т.д.)

2. отобразить на странице в виде табло с перечнем возможных комбинаций и визуальными и звуковыми эффектами при кликах на объекты)

Варианты исполнения :

1. только основную часть задания. а именно дрейфующие объекты, возможность замены фона и самих объектов

2. уже имеется готовое решение по меню. а именно панель набора комбинаций для перехода по ссылкам. привязанная к кликам по вращающимся кубикам. Но этот вариант, рассматриваю,  как запасной или в качестве примера. Всё  же хотелось бы получить новую реализацию меню.

HTML
3 года назад
veresk22
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Color_Kat
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
$30
5 дней
Парень - просто энерджайзер. Работает быстрее ваших мыслей. Приходилось даже его подтормаживать. Ну и главное - всё по делу. Задача была нестандартная, всё разрулил. Рекомендую, в общем
Очень приятно иметь дело. Четкое ТЗ - подробно описан каждый пункт. НЕ подгоняет) Оплатил сразу же после выполнения.