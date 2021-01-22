Сделать одну страницу на Реакте, html5 или другим способом

Общее задание :

1. фон страницы - картинка космоса, вид на планету с орбиты (произвольная, выбирается из открытых источников).

на "орбите" вращаются три 3д объекта (произвольные, так же можно взять из открытых источников. одинаковые, различающиеся лишь цветом) . кликабельные.

2. Нужна возможность легкой самостоятельной замены фона

3. нужна возможность легкой самостоятельной замены 3д объектов

4. ввести некоторую степень свободного "дрейфа" объектов по экрану в заданных областях.

5. комфортная смотрибельность и кликабельность на дескотопах и мобильных устройствах

общий вид должен быть такой : ассоциация с дрейфующими на орбите неопознанными артефактами.

Дополнительное задание. (не обязательно)

1.привязать к объектам набор комбинаций переходов по ссылкам в зависимости от последовательности кликов по ним (меню)

( к примеру : А -В-С - 1ая ссылка, А-А-С -вторая ссылка, А-С-С- третья ссылка и т.д.)

2. отобразить на странице в виде табло с перечнем возможных комбинаций и визуальными и звуковыми эффектами при кликах на объекты)

Варианты исполнения :

1. только основную часть задания. а именно дрейфующие объекты, возможность замены фона и самих объектов

2. уже имеется готовое решение по меню. а именно панель набора комбинаций для перехода по ссылкам. привязанная к кликам по вращающимся кубикам. Но этот вариант, рассматриваю, как запасной или в качестве примера. Всё же хотелось бы получить новую реализацию меню.