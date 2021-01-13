Доработка админки сервиса (VUE.JS)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1166 просмотров
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Необходимо расширить функционал админки сервиса. Новый функционал отрисован дизайнером в фигме. Разработчик со стороны сервера будет обеспечивать взаимодействие по API

3 года назад
Vasya2
62 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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