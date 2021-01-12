Сделать ряд доработок на ВП

Необходимо сделать страничку, которая подтягивает названия файлов, размер, дату создания из директории и позволяет скачать. Типа ftp на странице. Хостинг Beget сайт provd.ru (выглядеть должно это очень просто, нужно для скачивания программ рабочих и прошивок, ...