Сделать сводный отчет в PowerBi

﻿Цену можете предложить свою.

Для интернет-магазина нужно сделать сводный отчет, который связывает основные показатели рекламы из разных источников и работы отдела продаж.

Примеры двух отчетов приложил к заданию.

Источники из которых можно подтягивать данные – Колтач (Сквозная аналитика, есть апи с поверби), Битрикс24, 1с (Для выгрузки валовой прибыли)

Так же можно получать информацию прямо из кабинетов яндекс директа, экдвордс, метрики и аналитики.

В данных отчетах сделать фильтры по ответсвенному менеджеру, источникам, направлению, дате начала и завершения сделки.

Так же сделать отчет (либо в рамка текущего), который бы сравнивал показатели из отчета по дням. К примеру изменение конверсии менеджеров за каждый день, лиюо стоимость привлечения лида за каждый день или неделю.