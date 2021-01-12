Сделать сводный отчет в PowerBi

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Для интернет-магазина нужно сделать сводный отчет, который связывает основные показатели рекламы из разных источников и работы отдела продаж.
Примеры двух отчетов приложил к заданию.
Источники из которых можно подтягивать данные – Колтач (Сквозная аналитика, есть апи с поверби), Битрикс24, 1с (Для выгрузки валовой прибыли)
Так же можно получать информацию прямо из кабинетов яндекс директа, экдвордс, метрики и аналитики.
В данных отчетах сделать фильтры по ответсвенному менеджеру, источникам, направлению, дате начала и завершения сделки.
Так же сделать отчет (либо в рамка текущего), который бы сравнивал показатели из отчета по дням. К примеру изменение конверсии менеджеров за каждый день, лиюо стоимость привлечения лида за каждый день или неделю.
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