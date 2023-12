Запрос mysql/sql

Есть курсы и уроки внутри них

0) course.id=11 section.id=10 lesson.id=132

1) course.id=11 section.id=11 lesson.id=133

2) course.id=11 section.id=11 lesson.id=134

3) course.id=11 section.id=12 lesson.id=135

Результат запрос для course_id = 11, id

Входит lesson.id=132 section.id = 11 , но должно было быть 10

Пытаюсь сделать правильный вход результата прошлый урок

Но не получается

Кто может исправить?

[code] SELECT

course.id,

section.id as section_id,

lesson.id as lesson_id

FROM `course`

LEFT JOIN section ON course.id = section.course_id AND section.course_id IS NOT NULL

LEFT JOIN lesson ON section.id = lesson.course_id AND lesson.course_id IS NOT NULL

WHERE course.id = $course_id AND lesson.id = (select max(id) from lesson where id

ORDER BY cast(lesson.id as unsigned) ASC)

ORDER BY cast(lesson.id as unsigned) ASC

[/code]