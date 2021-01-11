Платежный модуль для CMS InSales

Приветствую, все сайты легли. Вирусы ....
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Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS InSales.
Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить
возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline.
Описание требований:
1.Платежныймодуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты
сформированного в интернет-магазине заказа через систему электронных платежей
PayOnline.
Описание процедуры оплаты заказа через PayOnline:
1.Клиент интернет-магазина выбирает товары/услуги и переходит к оплате;
2.Система интернет-магазина направляет клиента на форму оплаты банковской картой,
при этом в запросе к платежной форме передаются сформированные системой
параметры заказа (номер заказа, сумма заказа и др.);
3.Вовремя оплаты банковской картой, плательщик вводит на защищенной странице
PayOnline реквизиты
карты, после чего происходит процесс авторизации платежа.
4.После получения подтверждения оплаты, PayOnline выполняет вызов адреса
обработчика результатов оплаты (CallBackUrl) с указанием параметров платежа и
предлагает плательщику возможность для возврата на сайт
интернет-магазина.
Успешное получение Callback является достаточным основанием для отгрузки
клиенту товара или предоставления услуги со стороны интернет-магазина (за
исключением работы в тестовом режиме).
В качестве параметров заказа, которые должны быть переданы в платежном запросе на
страницуPayOnline, необходимо указывать:
MerchantId- идентификатор интернет-магазина в системе PayOnline, обязательный
параметрOrderId - идентификатор заказа в системе интернет-магазина,
обязательный параметр Amount - конечная сумма заказа, обязательный параметр
Currency- валюта заказа, обязательный параметр ValidUntil - срок
"оплатить до", необязательный параметр OrderDescription - комментарий
к заказу, необязательный параметр SecurityKey - открытый ключ, подтверждающий
целостность параметров запроса, обязательный параметр.
Правила генерации параметра SecurityKey описаны в разделе «Параметр SecurityKey»
приложенной документации (документация предоставляется исполнителю).
2.Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить поддержку сервиса
фискализации.
Подробное описание входных параметров и возможных значений в документации.
Настройки платежного модуля в системе интернет-магазина.
В настройках платежного модуля должна быть реализована возможность указания
значений:
MerchantID:
PrivateSecurityKey:
Способ оплаты: Банковская карта
Если выбран способ оплаты "По выбору покупателя", то для оплаты заказа
произойдет переход на страницу выбора
способа оплаты на стороне сервиса PayOnline.
Если выбран конкретный способ оплаты, то для оплаты заказа произойдет переход
непосредственно на страницу указанного способа
оплаты.
По умолчанию должен использоваться способ оплаты "Банковская карта".
Валюта заказа: должна быть реализована поддержка мультивалютности (RUB, EUR, USD)
Адрес обратной связи (CallbackURL):
Адрес для возврата на сайт в случае успешной оплаты(ReturnURL):
Адрес для возврата на сайт в случае неуспешной оплаты(FailURL):
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