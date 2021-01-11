Реализовать поиск на сайте - Подсказки

$60
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки629 просмотров
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Добрый день !

Задание состоит из 2 пунктов 

1 Сделать возможность в админке загружать подсказки 

Например если пользователь ввел массаж 

ему должны быть предложены быть подсказки тайский массаж, lpg массаж и так дале

2 Поправить поиск для Кэшбэка и Промокодов 

ТЗ в аттаче

Все правки выполняются на тестовом стенде 

Прием работы после переноса на главный сайт 

Движок Самопис PHP 

Срок 1 днь. 

Готовы начать в ближайшее время

3 года назад
perepelkindv_del
Денис 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
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