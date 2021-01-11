Angular админка

ТЗ кратко:

1. ТОЛЬКО Frontend часть С НУЛЯ! Технологии определены: Angular последний + Material UI + AG-GRID + Highcharts

2. Сверстать в соответствии с Invision (учитывая Angular Material UI, компонентный подход, Ag-grid) - необходим подобный опыт, так как верстать и править будете на самом Angular(не отдельно html files).

3. Логин+Регистрация+Забыли пароль+виджет ввода номера телефона: Все стандартно + виджет, который показывает качество пароля + смс подтверждение: 4 текстовых поля в один символ: код из 4х символов.

+Виджет для ввода номера телефона.

4. После логина: Dashboard:

--3 Highcharts js диаграммы (данные с бекенда надо будет получать и преобразовывать)

---Табличка AG-GRID справа, где отображены User tasks с фильтром по дате и статусу.

5. Раздел Tasks:

---Большая табличка на AG-GRID с фильтрами, expandables rows + Lazy loading при прокрутке вниз, с выезжающим pop-up с возможностью добавлять новые Tasks, с File Uploader.

6. По аналогии третий разлдел Reports: похожий на Tasks, только будет еще возможность сохранять параметры поиска и в попапе выбирать их перед поиском.

P.S:

-Есть подробные ТЗ: Описание(SRS), Estimate and Invision Screen Shots, будут показаны выбранному исполнителю.

-Рассматриваю:

--Как верстальщика/программиста отдельно, так и может быть в одном лице - лучше всего.

Пишите примерную стоимость для понимания ценовой политики или стоимость часа в контексте такого проекта.