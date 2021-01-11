Требуется разработчик ruby on rails

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1080 просмотров
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Необходим Ruby программист для периодической работы над проектом (киносайт). Различные изменения в структуру, новый функционал и тд.

Работа/оплата - проектная.

Приведите пару ссылок на ваши проекты на рельсах и ставку за час работы.

Есть как сложные, так и более простые задачи...

3 года назад
Asgard82
Павел 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад