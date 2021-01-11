Разработка Чат Бота под Телеграмм

Необходимо разработать чат бота для общения с юзерами на дополнительном канале тех поддержки. Наш проект клик, тематика онлайн игры.

Нужно внести в чат бот много информации по нашему сервису, сделать FAQ по которому юзеры могут быстро находить ответы на свои вопросы.

Так же понадобится реализовать сценарий отправки сообщений юзерам в ЛС.