Фронтэнд личного кабинета

Сам проект здесь https://github.com/drake7707/paintbynumbersgenerator Он все делает хорошо, только почему-то не выводит картинку в формате контуров (без цвета) где только цифры и контуры (смотреть пример). Суть проекта, ему даете картинку, а он разбивает ее на цвета, и проставляет ...