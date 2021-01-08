Необходимо доработать стандартное меню ME303 - в Tilda для мобильной версии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте Делко (компания занимается грузоперевозками), необходимо создать фильтр для регионов 100 регионов. Если им воспользоваться, то открывается новая страница. Такие страницы нужно будет создать вам. Если сможете сами сверстать, то доплатим, если нет, то найдем отдельно верстальщика. Рассчитываем на 10 часов, но готовы выслушать ваши мнения и предложения, как специалистов.
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен веб-программист который будет выполнять такие работы как: 1. Скопировать проект (сайт) и запустить на новом поддомене 2. Изменить данные на сайте (лого, контакты) 3. Поставить метрику на сайт 4. Поставить коды отправки конверсий (фб таргет, вк таргет, яндекс, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Есть парсер на JS. Он не доработан до конца. Надо доделать, чтоб получить нужный мне результат Парсер писал новичок, следовательно нужен продвинутый или экспертный JS разработчик Подробности при личном общенииЗавершен3 года назад
- $40
Есть сайт написано на Django,DRF, HTML на теме сдачи тестов. Надо это дороботатЗавершен3 года назад
Есть два кода [code]1. [/code] Данный код делает каждую ссылку канонической, но не ломает ее Пример, существует страница, на которой размещен товар. Адрес этой страницы [i]с[/i]айт/город/категория Канонический адрес указан: сайт/город/категория Если выполнить сортировку по стоимости, получаем ссылку: сайт/город/категория?filter=price То и каноническую ссылку получаем: сайт/город/категория?filter=price [code]2. \r\n";?> [/code] Второй код, ...Завершен3 года назад
Нужен программист решить проблему с Яндекс кассой (Юкасса) у нас на сайте работал прием оплаты яндекс кассой, затем Яндекс что то там поменял обновил, и перестало работать. у нас УЖЕ написан код отправки запроса в юкассу, но ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день. Требуется сверстать и реализовать на одной из функциональных CMS интернет-магазин для проекта solo mood. В ТЗ указан shopify, но эксперты уже проконсультировали по сложности реализации шаблонов, поэтому CMS на ваш выбор.Дизайн на финальной ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
На сайте с формы при первой отправке заявки с чистым кэшем браузера в CRM она приходит 2 раза Нужно найти причину этой проблемы и проверить работу всех остальных форм на сайтах, чтоб нигде она не повторялась. Скриншоты ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно настроить корректно fb pixel для отслеживания конверсий на сайтеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо сверстать лендинг с последующей посадкой на WordPress. Лендос не сложный, на 10 блоков. Типо этого, но побольше текстовых блоков http://csgo.womazing.beget.tech/. Макет скину при личной переписке. Прошу сразу указывать примерную стоимость. Сразу предупреждаю что бюджет не ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт3 года назад