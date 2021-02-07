Нужен Django разработчик для дороботка платформа для Куиз

$40
Веб-программированиеЗавершен7 заявок1591 просмотр
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Есть сайт написано на Django,DRF, HTML на теме сдачи тестов. Надо это дороботат 

Django
3 года назад
Myrzabekn
25 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
CyberToad
Тимур 
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов(-1)
3 года назад
$50
5 дней
Я очень доволен работа Тимура.
Хороший заказчик. Работаем не в первый раз. Хорошая постановка задачи, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.