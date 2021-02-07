Есть два кода [code]1. [/code] Данный код делает каждую ссылку канонической, но не ломает ее Пример, существует страница, на которой размещен товар. Адрес этой страницы [i]с[/i]айт/город/категория Канонический адрес указан: сайт/город/категория Если выполнить сортировку по стоимости, получаем ссылку: сайт/город/категория?filter=price То и каноническую ссылку получаем: сайт/город/категория?filter=price [code]2. \r\n";?> [/code] Второй код, ...
Нужен Django разработчик для дороботка платформа для Куиз
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Есть сайт написано на Django,DRF, HTML на теме сдачи тестов. Надо это дороботат
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