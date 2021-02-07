Нужен Django разработчик для дороботка платформа для Куиз

Нужен программист решить проблему с Яндекс кассой (Юкасса) у нас на сайте работал прием оплаты яндекс кассой, затем Яндекс что то там поменял обновил, и перестало работать. у нас УЖЕ написан код отправки запроса в юкассу, но ...