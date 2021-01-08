Нужен программист решить проблему с Яндекс кассой (Юкасса)

у нас на сайте работал прием оплаты яндекс кассой, затем Яндекс что то там поменял обновил, и перестало работать.

у нас УЖЕ написан код отправки запроса в юкассу, но что то все равно не работает. Нужно помочь нашего програмеру разобраться с проблемой чтоб заработало.

За оплату разумеется)