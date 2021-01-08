Нужен программист решить проблему с Яндекс кассой (Юкасса)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1388 просмотров
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Нужен программист решить проблему с Яндекс кассой (Юкасса)

у нас на сайте работал прием оплаты яндекс кассой,  затем Яндекс что то там поменял обновил, и перестало работать. 

у нас УЖЕ написан код отправки запроса в юкассу,  но что то все равно не работает. Нужно помочь нашего програмеру разобраться с проблемой чтоб заработало.

За оплату разумеется)

3 года назад
tourweek_del
Россия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад