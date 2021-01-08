Плагин для Q2A CMS

Нужно разработать плагин для CMS (https://docs.question2answer.org/plugins/) скрывающий внешние ссылки где угодно на сайте (в тексте, в комментариях, баннерах и т.д.) с проставлением nofolow и noindex, т.е. если на сайте размещают ссылку например, google.ru/translite, то посетители и поисковики должны её видеть как внутреннюю, например my_site.ry/5k332h3h или my_site.ry/google.ru и не переходить по этим ссылкам (nofolow и noindex). Плагин должен быть чистым от всяких скприптов. Плагин так же должен уметь заменять ссылки, например, в настройках модуля указываем список урлов для замены, например google.ru/search, при этом если на сайте размещают google.ru/luboy_url, он автоматически замещается на google.ru/search. Так же нужна замена анкора ссылки, например в настройках указываем google.ru анкор "поиск", какую бы ссылку не разместили с любым анкором, например google.ru/search анког гугл, должно "гугл" заменяться на "поиск".

В целом плагин должен уметь следующее:

Добавление атрибута rel="nofollow" ко всем внешним ссылкам;

Добавление атрибута target="_blank";

Заключение внешней ссылки в ;

Замену ссылки на нужную;

Замена анкора ссылки на соответствующий;

Примеры реализаций модуля для других CMS могу предоставить.

Если задача слишком сложная, готов рассмотреть разработку простого плагина скрытия внешних ссылок без лишних заморочек.

Всё можно обсудить!